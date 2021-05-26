Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar! Ömer ve Emre'nin 20 yıldır görmediği annesinden şoke eden sözler!

Türkiye'nin en çok takip edilen programı 'Esra Erol'da', hergün farklı konu ve konuklar ağırlanıyor. Bugün ise programda herkesi şoke eden bir olay yaşandı ve bu anlar kameralara yansıdı.
EROL'UN EKİBİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Esra Erol'da programına başvuran Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye'yi bulmak için başarılı sunucu ve ekibinden yardım istemişti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞTI
Dün yayınlanan bölümde anneleri Lamiye Günaydın'ın fotoğrafını ilk kez gören Ömer ile Emre, duygusal anlar yaşamıştı.
Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye’yi Esra Erol buldu! | Video
SÖYLEDİKLERİ DERİNDEN YARALADI
Bugün yayınlanan bölümde ise Esra Erol, Lamiye Hanım'ın bulunduğunu açıkladı. Bunun üzerine Ömer, annesine bir an önce kavuşmak istediğini, çok mutlu olduğunu belirtti. Ancak programa görüntülü olarak bağlanan Lamiye Hanım'ın söyledikleri Ömer ile Emre'yi derinden yaraladı.
ÇOCUKLARI UMRUNDA DEĞİL
Lamiye Hanım, çocuklarının umurunda olmadığını, istemediğini söyledi. Öte yandan muhabir, bulundukları sokağın hareketli olduğunu ve Lamiye Hanım'ın da etrafında birilerinin olduğunu vurguladı. Muhabir, Lamiye Hanım'ın üzerinden kazanç sağlandığını da sözlerine ekledi.
PSİKOLOJİSİ YERİNDE DEĞİL
Ömer ise sağlam ve hayatta olduklarını yineleyip anneleri eğer ben çocuklarımı istemiyorum derse bile emin olamayacağını, Lamiye Hanım'ın psikolojisinin yerinde olmadığını vurguladı.