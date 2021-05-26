Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar! Ömer ve Emre'nin 20 yıldır görmediği annesinden şoke eden sözler!

Türkiye'nin en çok takip edilen programı 'Esra Erol'da', hergün farklı konu ve konuklar ağırlanıyor. Bugün ise programda herkesi şoke eden bir olay yaşandı ve bu anlar kameralara yansıdı.

EROL'UN EKİBİNDEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Esra Erol'da programına başvuran Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye'yi bulmak için başarılı sunucu ve ekibinden yardım istemişti.