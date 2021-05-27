Video Yaşam Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye’yi Esra Erol buldu! | Video

Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye’yi Esra Erol buldu! | Video

Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye’yi Esra Erol buldu! | Video
27.05.2021 | 00:22

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Esra Erol’da bir mucize daha gerçek olacak mı? Ömer ile Emre 20 yıldır görmedikleri anneleri Lamiye’yi bulmak için Esra Erol’dan yardım istemişti. Başarılı sunucu, bugünkü canlı yayında Lamiye Hanım’ı bulduklarını açıkladı. Programa görüntülü olarak Lamiye Hanım’ın söyledikleri ise Ömer ile Emre’yi derinden yaraladı. İşte o anlar...

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