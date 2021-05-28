Minik Vildan’ın acılı ailesi konuştu: Bu magandalık bitsin

Adana'da 2 gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanan 2 yaşındaki Vildan Ülker hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Makineye bağlı olarak yaşayan Minik Vildan'ın acılı babası Reşit Ülker, "Vildan, şu anda yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, en ağız cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Bu magandalık bitsin. Burası Teksas mı?" diyerek isyan etti.

Anne Rojin Ülker ise kızını kanlar içinde görünce şok yaşadığını kızının makineye bağlı halde yaşadığını, magandalara dur denilmesi gerektiğini söyledi.

TEDAVİ İÇİN ADANA'YA GELDİ

Şırnak'ta yaşayan Reşit Ülker, geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirince beline platin takıldı. Ülker'in tedavisi Adana Şehir Hastanesinde sürdürülünce sık sık Adana'ya gelmeye başladı. Reşit Ülker, 23 Mayıs'ta eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için tekrar Adana'ya geldi ve akbabaları Emin Oygur'un merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 26 Mayıs'ta öğlen saatlerinde sokakta birkaç el silah sesi duyan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı kanlar içinde buldu.

RASTGELE Mİ ATEŞLENDİ?

Başından vurulduğu belirlenen minik Vildan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız hastanede yaşam mücadelesi verirken Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahın üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiğini tespit etti. Pencereden giren merminin Vildan'ın başına isabet ettiği üzerinde duran polis, silahın hedef gözetilerek mi yoksa rastgele mi ateşlendiğini belirlemek için inceleme başlattı.

"BURASI TEKSAS MI?"

Acı olayın yaşandığı an iki grubun tartıştığını ve sonrada silah seslerini duyduğunu anlatan baba Reşit Ülker, "Çocuklar evde oyun oynuyordu. Balkonda oturduğum sırada iki grubun birbirine bağırdığını duydum. Daha sonra silah sesleri geldi. Eşimin bağırmasıyla dışarı çıktım ve kızımı başından vurulmuş, kanlar içerisinde gördüm. Vildan, şu anda yoğun bakımda ölümle pençeleşiyor. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını, en ağız cezayı almalarını istiyorum. Benim ciğerim yandı başkasının yanmasın. Bu magandalık bitsin. Burası Teksas mı? Ben tedavi olmak için Adana'ya geldim kızım vuruldu. Artık sokakta rastgele ateş açma işi bitsin" dedi.