‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı

Kocasının cinsel performansında düşüklük olduğunu öne süren ev hanımı E.G., boşanma davası açtı. İstanbul'da yaşayan ve 22 yıllık evli olan iki çocuk sahibi ev hanımı E.G. ile kocası C.G.'yi boşanma aşamasına getiren sorunlar bir süre önce başladı. İddiaya göre, iki çocuk babası C.G., geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çeşitli tedaviler gördü. Kullandığı ilaçlar C.G.'nin cinsel performansında kalıcı hasara neden oldu ve çift arasında cinsel problemler başladı. E.G., Aile Mahkemesi'ne başvurarak kocası C.G. ile aralarında karıkoca ilişkisinin bittiğini öne sürerek boşanma davası açtı. Kocasının kendisine karşı tutumlarının değiştiğini, kendisiyle ilgilenmediğini ileri süren E.G., çocukları için sürdürdüğü evliliğinde bardağı taşıran son damlanın ise 'cinsel problemler' olduğunu kaydetti.Yaşadıkları şiddetli geçimsizliklerin üzerine bir de cinsel sorunların eklendiğini ileri süren E.G., kocasının bu problemi kabul etmediğini ileri sürdü. İfadesine başvurulan C.G. ise, tedavi gördüğünü ancak kullanılan ilaçların herhangi bir kalıcı hasar bırakmadığını, eşinin bunu bahane olarak sunduğunu iddia etti. C.G., sağlıklı olduğunu kanıtlamak için doktor raporu almak için başvurdu.