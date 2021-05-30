Suriye'den zorunlu göçün 10.yılı: 'Biz de Türkiye için çalışacağız'

ŞAM NUMAN



Güçlü olduğumuza ve Suriye'yi geri alacağımıza inanıyorum

"17 yaşımdayım. 4 yaşımdayken Suriye'den İstanbul'a geldik. 13 yıldır burada yaşıyorum. Suriye'ye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir anım bile yok. İstanbul'da lise ikinci sınıfa devam ediyorum. Büro yönetimi bölümündeyim. Bir sene sınıfta kaldım, maalesef. Uzun yıllardır burada yaşamama rağmen, 'nerelisin?' diye sorduklarında 'Suriyelim' demeye çekiniyorum. Suriyeliyim dediğimde 'Suriyelilere hiç benzemiyorsun' diyorlar ve ben buna seviniyorum. Buna neden seviniyorum, Suriyelilere benzememek beni neden mutlu ediyor diye sorguluyorum kendimi. Keşke Suriye'de kalsaydık ya da Türk olsaydım. Annemle babamın konuşmasına denk geldim. Annem: 'Şimdiki çocuklar bizden çok daha güçlü, tekrar Suriye'yi ayağa kaldıracaklar' diyor. Babam da: 'Bırak ya, bunlar Tiktok'tan, sosyal medyadan başka şey görmüyorlar' diyor. Oysa babamın düşündüğü gibi değil. Bizden öncekiler korkup gelmiş, biz olsaydık Suriye'de kalırdık ve gelmezdik. Şimdi ise bizden bir şey beklemiyorlar. Oysa görünen birkaç Suriyeli çocuktan ibaret değiliz biz. Ben güçlü olduğumuza ve Suriye'yi geri alacağımıza inanıyorum. Suriyeliler şu an dünyanın her ülkesinde yaşıyorlar. Yaşadığımız yerdeki eğitim ve kültürümüzle birlikte hepimizin birleştiğini hayal ediyorum. Düşünsenize ne kadar güçlü oluruz. Ülkemizi kurtarabiliriz. Bir gün hakkımızda tüm dünya güzel şeyler konuşacak. Buna inanmak, çabalamak ve tüm Suriyelilerin birbirinin elini tutması lazım. Sihirli kelime, inanç ve istemek... Kendimi vatansız değil, hem Türk hem de Suriyeli gibi hissediyorum. İki vatanım varmış gibi... Türk olmak da gurur verici. Suriye'yi hiç hatırlamasam da orası beni çekiyor. Savaşın bitmesini de beklemeyeceğim. 18 yaşımı doldurur doldurmaz Suriye'ye gitmek için çabalayacağım. İnsanları da bir araya getirmeye çalışacağım. İçimdeki vatan özlemini paylaşmak ve tüm Suriyelilerin bana inanmasını, birlikte vatanımıza geri dönebilmeyi çok istiyorum.





FİLİSTİNLİLER ÇOK GÜÇLÜ



Filistinli 11 yaşındaki bir çocuk rap müzik yaparak sesini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyor. Onu görünce 'ben hiçbir şey yapmamışım' diyorum. Çünkü ben savaş görmedim, direk geldim Türkiye'ye. Ama o çocuk savaşın içinde, verdiği mücadele gurur verdi bana. Çok güçlüler Filistinliler. Suriyeli gençleri kafelerde görünce 'Şunlara bakın ülkeleri savaşta, onlar kafelerde eğleniyor' diyorlar. Ama ne yapalım, buradayız ve genciz... Eğlensek de gülsek de içimiz kan ağlıyor ve onlar bunu göremedikleri için bizi mutlu sanıyorlar. Göç eden bizim kuşak değildi, bizim ailelerimizdi. Ben olsam gelmezdim. Ölecek olduğumu bilsem bile savaşırdım. Beni gülümseten, ayakta tutan şey hayallerim. Vatanıma dönmek ilk hayalim ama aynı zamanda oyuncu olmak istiyorum. Üniversitede oyunculuk bölümünde eğitim almayı hedefliyorum. Mültecilerle ilgili Misafir adlı kısa bir filmde de oynamıştım. Annem karışmıyor ama babam pek olumlu bakmıyor. Suriye'ye gitsem de Türkiye benim için çok özel. Bir ayağım orada bir ayağım burada olacak. Türkler çok anlayışlı, cana yakınlar. Yemeklerimiz ve giyim tarzlarımız farklı ama... Türk yemeklerini çok seviyorum, türlü, dolma, sarma favorim."