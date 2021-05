Suriye'den zorunlu göçün 10.yılı: 'Biz de Türkiye için çalışacağız'

NURETTİN ALADİN



"11 yaşımda Türkiye'ye geldim. Şu an 17 yaşımdayım. Lise üçüncü sınıftayım. Hedefim dünyanın iyi üniversitelerinde girip siber güvenlik eğitimi almak ama Suriye vatandaşı olduğum için hiçbir yere gidemiyorum. İnşallah Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girebilirim. Suriye'de 2011'e kadar iyi bir hayatımız vardı. 2015'te çok kötü günler geçirdik. Şu an hamdolsun Türkiye'de ve ailemizle birlikteyiz. İlk geldiğimde burada kalmak istemiyordum. Bu yüzden ne konuşmak ne de insanları anlamak istiyordum. Hep dönmeyi hayal ediyordum. Ama şu an her şey daha iyi. Türkçeyi öğrendim, okulda başarılıyım. Türk arkadaşlarım da var. Şu an pandemiden dolayı görüşemesek de Türk arkadaşlarımla birbirimize hep yardımcı olduk. Yeni adetler, yeni kültürler öğrendim burada. Müslüm Gürses, Neşet Ertaş ve Ahmet Kaya dinlemeyi çok seviyorum. Suriye'de savaş uzun sürecek gibi görünüyor. Ama bir gün vatanıma dönmek istiyorum. Ancak Türkiye'de de hep olacağım. Burada çok iyi insanlar tanıdım. Seviyorum Türkiye'yi... 30 yaşıma geldiğimde, yüksek lisansını bitirmiş, doktoraya başlamış, ailesine bakabilen biri olmuş olmayı çok isterim. Harvard Üniversitesi'nde eğitim almak ve Türkiye'ye gelip burada çalışmak en büyük hayalim. Şu an bazı derneklerde gönüllü olarak çalışıp tercümanlık yapıyorum. Bazen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip ya da dağıtım gerekiyorsa o işleri gönüllü olarak yapıyorum. Babam bir fabrikada çalışıyor. Annem de öğretmen. Çok çalışıp bize bakıyorlar. İsrail işgali 70 yıldır süren bir savaş. Filistin ve Kudüs Müslümanlarındır. İnşallah, bir gün bu savaş biter ve Filistinliler rahat günler yaşarlar."