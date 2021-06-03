Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Adil Tosun'un kullandığı 07 AFB 94 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki 31 ABD 211 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve çocukların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.