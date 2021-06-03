Liselere Geçiş Sınavı ile en iyi okullara girmek için birbiriyle yarışan yüz binlerce öğrenci, Pazar günü düzenlenecek olan sınav için nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu merkezi sınav için adaylar LGS giriş belgesi nasıl alınır, nereden alınır gibi sorulara yanıt arıyor. MEB e-Okul LGS giriş belgesi sorgulama ekranı ile sınav giriş belgesine kolayca ulaşılabilecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, halk sağlığı ve öğrencilerin konforunu göz önünde bulundurarak sınav tedbirleri konulu bir genelge yayınladı. İşte genelgenin detayları.
LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adayların sınav boyunca yanında bulundurması gereken fotoğraflı sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Belgede, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaraları yer alıyor. Asılsız işlemler ve sınav yerine ilişkin karışıklıkları önlemek adına temin edilen bu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
LGS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınavın ilk oturumu Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerini kapsayan 50 sorudan oluşacak ve 09:30'da başlayıp 75 dakika sürecek. İkinci oturumu ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsayan 40 sorudan oluşacak, 11:30'da başlayıp 80 dakika sürecek.
LGS'DE UYGULANACAK SALGIN TEDBİRLERİ NELER?
Sınavın yapılacağı 6 Haziran Pazar günü tam gün sokağa çıkma yasağı olacağından, 09:30-12:50 saatleri arasında düzenlenecek olan sınavla ilgili bir muafiyet durumu ortaya çıktı. 07:00-15:00 saatleri arasında, sınava giren adayların, refakatçilerin ve sınav görevlilerinin yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak, bu saat aralığında kırtasiyelerin açık olması, kırtasiye çalışanlarının da yasaktan muaf sayılması kararlaştırıldı.
LİSELERE GİRİŞ SINAVI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
Sınava girecek öğrencilerin acil işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sınav yerlerine ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına şehir içi toplu taşıma sefer sayıları arttırılacak. Sınav merkezlerinin çevresinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve öğrencilerin sınav anında dikkatini dağıtacak her türlü gürültü kirliliği önlenecek. Ayrıca sınav merkezlerinde salgın için gereken tedbirlerin eksiksiz alınması sağlanacak.