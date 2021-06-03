Liselere Geçiş Sınavı ile en iyi okullara girmek için birbiriyle yarışan yüz binlerce öğrenci, Pazar günü düzenlenecek olan sınav için nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bu merkezi sınav için adaylar LGS giriş belgesi nasıl alınır, nereden alınır gibi sorulara yanıt arıyor. MEB e-Okul LGS giriş belgesi sorgulama ekranı ile sınav giriş belgesine kolayca ulaşılabilecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, halk sağlığı ve öğrencilerin konforunu göz önünde bulundurarak sınav tedbirleri konulu bir genelge yayınladı. İşte genelgenin detayları.

LGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınav boyunca yanında bulundurması gereken fotoğraflı sınav giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Belgede, sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaraları yer alıyor. Asılsız işlemler ve sınav yerine ilişkin karışıklıkları önlemek adına temin edilen bu belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI