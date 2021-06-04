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Giriş Tarihi: 4.6.2021 15:48

: ve Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav girişi!

AÖF sınav giriş ekranı 2021: Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav girişi!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl final sınavları geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. 4. ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları da bu hafta 5-6-7 Haziran’da üç gün boyunca alınacak. Sınavlara girecek öğrenciler, Anadolu Üniversitesi hakkında araştırma yaparken, Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav girişi de merak ediliyor. İşte !

AÖF Bahar Dönemi final sınavları kapsamında, 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları geçtiğimiz hafta 3 günde tamamlandı. AÖF 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav giriş ekranı 3 gün boyunca açık olacak. İşte AÖF sınav giriş ekranı 2021 ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ GİRİŞ

AÖF 4. ve 8. yarıyıl sınavları 5 Haziran Cumartesi başlayıp 7 Haziran Pazartesi gününe kadar tamamlanacak. Final sınavlarına ulaşmak için Anadolu Üniversitesi hesabı ya da e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. AÖF final sınavları bu üç gün içinde tamamlanacak olup her bir ders için 30 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 40 dakika olarak tanımlanmıştır.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2021

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dönem sonu sınavlarının tamamı 7 Haziran'da son bulacak. AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 14 Haziran'da erişime açılacak. Öğrenciler, e-Devlet bilgileriyle ya da AÜ hesaplarıyla giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilir.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Dönem sonu sınavlarını tamamlayıp istenen notları alamayan öğrenciler yaz okuluna devam edecek ve geçer not alamadıkları dersleri yaz okulu sınavlarında verecek. AÖF sınav takvimine göre bu yıl yaz okulu sınavları 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

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AÖF sınav giriş ekranı 2021: Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav girişi!
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