AÖF sınav giriş ekranı 2021: Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ve Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav girişi!

AÖF Bahar Dönemi final sınavları kapsamında, 2. ve 6. yarıyıl derslerinin sınavları geçtiğimiz hafta 3 günde tamamlandı. AÖF 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ile e-sınav giriş ekranı 3 gün boyunca açık olacak. İşte AÖF sınav giriş ekranı 2021 ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ GİRİŞ

AÖF 4. ve 8. yarıyıl sınavları 5 Haziran Cumartesi başlayıp 7 Haziran Pazartesi gününe kadar tamamlanacak. Final sınavlarına ulaşmak için Anadolu Üniversitesi hesabı ya da e-Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz. AÖF final sınavları bu üç gün içinde tamamlanacak olup her bir ders için 30 soru sorulmaktadır ve sınav süresi 40 dakika olarak tanımlanmıştır.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2021