Batman’da 7 suç makinası yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahısların yakalanıp adalete teslim edilmesi yönünde 17 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmaları kamuoyuna açıkladı.

18 günlük çalışmalar sonucunda 4 dosyadan 10 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.T. , 5 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.S., 2 dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D., 2 dosyadan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan V.A., 4 dosyadan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.Y., 6 dosyadan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.B. ve 5 dosyadan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalanalar arasında bulunan ve 2 dosyadan 12 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. ise doktor raporuna göre hamile olması nedeniyle Cumhuriyet Savcılığınca hapis cezası ertelendi.