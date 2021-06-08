AÖF sınav sonuçları ile son gelişmeler binlerce kişi tarafından yakın mercekten takip ediliyor. Son olarak 7 Haziran saat 23.59'da tamamlanacak olan Açıköğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulaması için araştırmalar hız kazandı. Güz dönemi sınavlarında olduğu gibi bahar dönemi final sınavlarını da online olarak gerçekleştiren öğrenciler ilgili kurumun resmi sitesinden açıklama bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı…
Anadolu Üniversitesi öğrencileri AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Son olarak öğrenciler sınav sonuçlarını anadolu.edu.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle sorgulayabileceği bilinirken Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır. Denildi.
AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Konuya ilişkin net bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
Anadolu Üniversitesi'nden sınav itirazları ile ilgili duyuru yayınlandı. Yapılan açıklama şöyle;
Dönem Sonu Sınavı ve sınav sorularına itirazlar 3 Haziran Perşembe günü sonuna kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilir. Bu tarihten sonraki itirazlar işleme alınmayacaktır.
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2. ve 6. yarıyıl sınavları 29-30-31 Mayıs, 4. ve 8. sınavlar ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının 5 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden e-devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi, aldığı karar ile birlikte 2019-2020 eğitim yılından beri ders geçme başarı notu alt sınırını 35 olarak belirledi. Sorumlu oldukları derslerden 35 ve yukarısını olan öğrenciler başarılı bir şekilde dersi tamamlamış olur. Harf notu sisteminde ise AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer nottur. CD, DC ve DD harf notuna sahip öğrencilerin genel not ortalaması 2.00'ın altında ise bu dersleri geçmiş sayılır. Ancak GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00'ın altında olan adaylar bu dersleri tekrar almak zorundadır.
AÖF bahar dönemi final sıınavları kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir. Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.