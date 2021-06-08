İstanbul'un Pendik İlçesi'nde bir kuyumcu; sahte altın bilezikler karşılığında 10 bin 350 lira, iki adet ziynet eşyası ve bir çift küpeyle dolandırıldı. Kuyumcu şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ş. isimli şüpheli Tuzla İlçesi'ne bağlı Şifa Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin 2020 yılı içerisinde İstanbul Kadıköy'de bulunan bir kuyumcunun 25 bin lira dolandırılması olayının da faili olduğu ve "Dolandırıcılık" suçundan ötürü arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.