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Giriş Tarihi: 8.6.2021 23:23

'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı

’da iki kuyumcuyu sahte altın bileziklerle yaklaşık 40 bin lira dolandıran bir kişi yakalandı.

'un 'nde bir kuyumcu; sahte altın bilezikler karşılığında 10 bin 350 lira, iki adet ziynet eşyası ve bir çift küpeyle dolandırıldı. Kuyumcu şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ş. isimli şüpheli 'ne bağlı 'nde yakalandı. Şüphelinin 2020 yılı içerisinde İstanbul 'de bulunan bir kuyumcunun 25 bin lira dolandırılması olayının da faili olduğu ve "Dolandırıcılık" suçundan ötürü arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı
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