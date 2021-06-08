İstanbul'da sahte bileziklerle kuyumcuları dolandıran şahıs yakalandı | Video
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İstanbul’da iki kuyumcuyu sahte altın bileziklerle yaklaşık 40 bin lira dolandıran bir kişi yakalandı.