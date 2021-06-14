E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

Okulların 2 Temmuz'da kapanacağı, ancak karne ve başarı belgelerinin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler e-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme ekranı hakkında araştırmaya koyuldu. E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır sorusu konuya ilişkin en sık araştırılanların başında yer alıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgileri girdiği, veli ve öğrencilerin ise bunları görüntülediği bir okul yönetim bilgi sistemidir. Karne, başarı belgeleri, devamsızlık, sınav sonuçları, not ortalaması gibi değerlendirmelerin yer aldığı sisteme giriş için öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası gerekiyor.