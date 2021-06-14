E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

Okulların 2 Temmuz'da kapanacağı, ancak karne ve başarı belgelerinin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler e-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme ekranı hakkında araştırmaya koyuldu. E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır sorusu konuya ilişkin en sık araştırılanların başında yer alıyor. İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı!
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgileri girdiği, veli ve öğrencilerin ise bunları görüntülediği bir okul yönetim bilgi sistemidir. Karne, başarı belgeleri, devamsızlık, sınav sonuçları, not ortalaması gibi değerlendirmelerin yer aldığı sisteme giriş için öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası gerekiyor.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilen e-Okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girildikten sonra ekranda çıkan güvenlik kodunun da ilgili kutucuğa yazılması gerekiyor. Ardından yan sekmelerden hareket ederek öğrencinin devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgilerine erişilebilir.
KARNELER E-OKUL'DAN MI VERİLECEK?
Bu yıla mahsus olmak kaydıyla, öğrencilerin e-Okul'da yer alan devamsızlık bilgilerinin dikkate alınmayacağı duyurulmuştu. Online eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karneler; takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgeleri dijital ortamda dağıtılacak. Öğrenci ve veliler internet üzerinden karnelere ulaşacak ancak isteyen belgeleri okul müdürlüklerinden temin edebilecek.