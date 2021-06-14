Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:55

: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! nasıl yapılır?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?

Eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi sebebiyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş için talepler artış gösterdi. Karne ve başarı belgeleri 18 Haziran Cuma itibariyle erişime açılacak. Öğrenci ve veliler e-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme ekranı hakkında araştırma yapıyor. nasıl yapılır sorusu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. ekranı haberimizde.

Okulların 2 Temmuz'da kapanacağı, ancak karne ve başarı belgelerinin 18 Haziran'da e-Devlet üzerinden erişime açılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler e-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme ekranı hakkında araştırmaya koyuldu. nasıl yapılır sorusu konuya ilişkin en sık araştırılanların başında yer alıyor. İşte ekranı!

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) öğretmenlerin öğrenciler hakkında bilgileri girdiği, veli ve öğrencilerin ise bunları görüntülediği bir okul yönetim bilgi sistemidir. Karne, başarı belgeleri, devamsızlık, sınav sonuçları, not ortalaması gibi değerlendirmelerin yer aldığı sisteme giriş için öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası gerekiyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilen e-Okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası girildikten sonra ekranda çıkan güvenlik kodunun da ilgili kutucuğa yazılması gerekiyor. Ardından yan sekmelerden hareket ederek öğrencinin devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav sonuçları, sözlü notları, sınav tarihleri, diploma notu sorgulama, alınan belgelerin görüntülenmesi (takdir, teşekkür, onur belgesi vb.), nakil işlemleri, öğrencinin okunan kitaplar, yerleştirme ve sınav bilgilerine erişilebilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KARNELER E-OKUL'DAN MI VERİLECEK?

Bu yıla mahsus olmak kaydıyla, öğrencilerin e-Okul'da yer alan devamsızlık bilgilerinin dikkate alınmayacağı duyurulmuştu. Online eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karneler; takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgeleri dijital ortamda dağıtılacak. Öğrenci ve veliler internet üzerinden karnelere ulaşacak ancak isteyen belgeleri okul müdürlüklerinden temin edebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş: E-Okul sınav sonuçları, ortalama, devamsızlık, karne görüntüleme! E-Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA