KPSS başvuru 2021: KPSS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvuru tarihi en son ne zaman, bugün mü?

KPSS 2021 için başvuru sürecinin sonuna gelindi. ÖSYM sınav takvimi, KPSS başvuru sürecinin sonu olarak bugünü gösterdi. Bunun üzerine sınava girecek adaylar, KPSS başvuru tarihi en son ne zaman, saat kaça kadar yapılacak diye araştırıyor. KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor.

KPSS BAŞVURU TARİHİ EN SON NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS son başvuru tarihi 14 Haziran olarak belirlendi. KPSS başvuru ekranı bu akşam saat 23:59'a kadar erişime açık olacak. Başvuru işlemleri belirtilen saate kadar tamamlanmış olacak. KPSS başvuru ücreti 23:59'a kadar yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.