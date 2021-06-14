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Giriş Tarihi: 14.6.2021 15:02

: KPSS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar yapılacak? , bugün mü?

KPSS başvuru 2021: KPSS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvuru tarihi en son ne zaman, bugün mü?

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı için iki aydan daha kısa bir süre kaldı. 28 Mayıs’ta başlayan KPSS başvuru sürecinin ne zaman son bulacağı araştırılıyor. Başvuru işlemlerini henüz tamamlamayanlar , bugün mü, saat kaça kadar yapılacak sorusuna yanıt arıyor. KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da gündemdeki yerini koruyor. İşte KPSS başvuru sürecine ilişkin merak edilenler.

KPSS 2021 için başvuru sürecinin sonuna gelindi. ÖSYM sınav takvimi, KPSS başvuru sürecinin sonu olarak bugünü gösterdi. Bunun üzerine sınava girecek adaylar, , saat kaça kadar yapılacak diye araştırıyor. KPSS başvurusu nasıl yapılır sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor.

KPSS BAŞVURU TARİHİ EN SON NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS son başvuru tarihi 14 Haziran olarak belirlendi. KPSS başvuru ekranı bu akşam saat 23:59'a kadar erişime açık olacak. Başvuru işlemleri belirtilen saate kadar tamamlanmış olacak. KPSS başvuru ücreti 23:59'a kadar yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra başvuru yapılacak olan oturumlar seçilir. İkamet adresine yakın olan sınav merkezleri seçilir. KPSS başvuru ücreti yatırıldıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur. Adayların başvuru ekranındaki iletişim numaralarının ve mezuniyet bilgilerinin güncel olduğundan emin olması gerekir.

KPSS TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum: 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum: 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15

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KPSS başvuru 2021: KPSS başvurusu nasıl yapılır, saat kaça kadar yapılacak? KPSS başvuru tarihi en son ne zaman, bugün mü?
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