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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Bariyer kalktı, göründü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bariyer kalktı, AKM göründü

’de yapımı süren için geri sayım başladı. Demir panolar kaldırılınca yeni merkezin yeni yüzü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan 'nin () yapımı hızla sürüyor. Çalışmalar devam ederken AKM'nin 'e bakan bölümündeki demir panolar ve bez afiş kaldırıldı.

SİNEMA, TİYATRO, KÜTÜPHANE...
Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin 'na bakan tarafı ortaya çıktı. Binadaki çalışmalar ve panoların sökümü havadan da görüntülendi. Bilindiği gibi, yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katına bir restoran yapılacak. AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.
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Bariyer kalktı, AKM göründü
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