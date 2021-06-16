Bin lira için arkadaşını öldürdü

Bursa Osmangazi
'de yaşayan Murat Özkemer (32), 2 Haziran'da aniden ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu genci arama çalışmaları sürerken, olayı araştıran ekipler, Özkemer'in telefon sinyalini ve son aramalarını incelemeye aldı. Kendisiyle son görüşenin 30 yaşındaki Onur Semiz
olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguya alınan Semiz, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Semiz'in sorgulamasında, Özkemer'in kendisine bin TL borcu olduğunu, borcunu ödemediği için aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kendisini öldürdüğünü itiraf etti. Özkemer'in cesedi savcılığın yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp
'a gönderildi. Onur Semiz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.