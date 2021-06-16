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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Bin lira için arkadaşını öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bin lira için arkadaşını öldürdü

’da, ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan 32 yaşındaki Murat Özkemer’in yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

'de yaşayan Murat Özkemer (32), 2 Haziran'da aniden ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu genci arama çalışmaları sürerken, olayı araştıran ekipler, Özkemer'in telefon sinyalini ve son aramalarını incelemeye aldı. Kendisiyle son görüşenin 30 yaşındaki olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Sorguya alınan Semiz, ifadesinde cinayeti itiraf etti. Semiz'in sorgulamasında, Özkemer'in kendisine bin TL borcu olduğunu, borcunu ödemediği için aralarında tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kendisini öldürdüğünü itiraf etti. Özkemer'in cesedi savcılığın yaptığı incelemelerin ardından 'a gönderildi. Onur Semiz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Bin lira için arkadaşını öldürdü
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