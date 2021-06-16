Koruyucu ailenin şampiyon melekleri

Polonya'nın
Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Özel Sporcular Para Atletizm Dünya Şampiyonası
'nda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli takımımız yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan sporcuların hedefinde Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmak var. Heptatlon ve 400 metre engelli yarışlarında iki altın madalya kazanan Fatma Damla Altın
, 800 metrede dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer
ve şampiyonada iki madalya kazanan Esra Bayrak
, Samsun
'da aynı evde hayatlarını sürdürüyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Milli Takımlar
Sorumlusu Aytunç Gözün annesi Vildan Göz 'ün koruyucu aileliğini üstlendiği üç sporcu duygularını SABAH'a anlattı.
6 madalya kazanan Fatma Damla Altın:
Üst üste İstiklal Marşı'mızı okuttum. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Mutluyum. Çok çalıştım. Bu sonucu bekliyordum. Hedefim Tokyo 2020. Birlikte güzel bir yaşam sürüyoruz. Yanlışımız olursa söylüyoruz. Samsun'da toplandık hep birlikte hayatımıza orada devam ediyoruz.
800 metrede dünya şampiyonu olan Muhsine Gezer:
Orada bayrağımızı dalgalandırdık. Bu gurur verici bir şey. Bizi destekleyen, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hedefim olimpiyatlar. Şampiyondaki "en küçük sporcu" benim. Önüm açık. Kendime güveniyorum. Çalışınca her şeyin olacağına inanıyorum.
100 metrede gümüş madalya ve uzun atlamada ise bronz madalya kazanan Esra Bayrak:
Her şeyimizi paylaşıyor, birbirimize destek oluyoruz. Gerçekten güzel bir duygu. Biz başaracağımıza inanıyoruz.
ENKAZDAN ÇIKTI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
VAN
'DA 2011'deki depremde enkazdan sağ olarak çıkan ve daha sonra ailesi ile birlikte Samsun'a göç eden Eda Yıldırım
şampiyonada cirit atmada dünya birinciliği, disk atma ve gülle atmada ise dünya üçüncülüğü elde etti. Şampiyonanın "altın madalya kazanan en genç sporcusu" da olan Yıldırım 'Duygularım anlatılamayacak kadar yoğun. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum "dedi.