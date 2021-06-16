Son dakika: Ataşehir’deki gasp olayında çarpıcı detay! Araçta 7 milyon lira varmış

Son dakika haberleri... Olay hafta başında İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Bir holdingte çalışan Sibel Koçan (41), çalışma arkadaşı Aydın Mert'le birlikte bankaya gitti. Bankadan paralarla birlikte holding binasına döndüler. Ne olduysa o dakikadan sonra gerçekleşti. Binanın önüne geldiklerinde yanlarına bir araç yaklaştı, içinden kimliği belirsiz ve kar maskeli kişiler indi.
Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
PARA DOLU ARAÇ TAKİPTE Mİ, GÖZCÜ VAR MI?
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada her detay titizlikle, olay ise her yönüyle araştırılıyor. O detaylardan biri bankadan para alıp şirkete gelen aracın takip edildiği yönünde. İçinde para bulunan aracın kapısı açıldığı esnada gaspçıların Sibel Koçak ve diğer holding çalışanın yanına gelmesi, etrafta gözcülerin bulunduğu ihtimalini de gözler önüne seriyor.
GASPÇILARA YARDIM MI EDİLDİ?
Bankadan para tahsilatı yapıldığı gün böyle bir olayın meydana gelmesi ise holdingteki çalışanlara da gözleri çeviriyor. Holding içinden biri yada birilerinin gaspçılarla bağlantılı olup olmadığı da değerlendirmeler arasında.
ARAÇTA DAHA ÇOK PARA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sibel Koçan'ın araçtan içinde 3 milyon lira dolu çantaları çıkardığı esnada araç içinde 7 milyon liranın daha bulunduğu belirlendi. Paralara soruşturma kapsamında el konulurken, iki önemli detay daha araştırılıyor.
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadının öldüğü gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Onlardan biri holdinge giriş çıkış defterleri ve olayın yaşandığı bölgedeki telefon trafikleri. Her yönüyle yapılan tüm araştırmaların ardından yaşanan bu vahim olayla ilgili sır perdesinin kalkması bekleniyor.