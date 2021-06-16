Son dakika: Ataşehir’deki gasp olayında çarpıcı detay! Araçta 7 milyon lira varmış

Sibel Koçak'ın elinden para dolu çantayı almak istedi. Talihsiz kadın uzun süre gaspçılara direndi ancak kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşı da yaralandı. Gaspçılar içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı. Koçan'ın eski eşi olan Süleyman A'nın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.