Kızının ölümüne sebep oldu, ifadesi kan dondurdu: Cinler yaptırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. İddialara göre, eşiyle boşanma arifesinde olan ve annesinin evine taşınan Ü.D., bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

9 Haziran tarihinde kızını 2'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atan anne, aynı gün gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Metrelerce yüksekten yere düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.