10 metrekarede başladı! İstiridye mantarı üretimini 3 yılda 60 tona çıkardı

'YILLIK 60 TONA YAKIN ÜRÜN ALABİLİYORUZ'

Çetin, üretmeyi sevdiği için bu yolu seçtiğini dile getirerek, "İnsanlarla çok muhatap olmadan üretip bu ürünleri piyasaya çıkartıyorum. Yıllık tonaja göre değişiyor. 10 ton kompost koyarsanız yaklaşık 2,5-3 ton ürün alırsınız, 1,5 aylık süreçte. Yani 3 oda olduğunu varsayalım. 30 tonda 45-50 günlük süreçte alacağınız ürün, 6-7 tonları bulur. O da yıla vurduğunuzda 60 ton olur" dedi.

Kent merkezindeki tek üretici olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, "Siparişlere yetişemiyoruz. Üretimimiz olduğu sürece müşterimiz her zaman oluyor. Ürün satışımız çok iyi. Edirne ve Edirne dışında da müşterimiz var. Tekirdağ, İstanbul, Lüleburgaz gibi yerlere de götürüyoruz" diye konuştu.