Bursa'da kan donduran olay: Çalışanı öldürdü! 'Bayılınca parka bıraktım' dedi



'PARKA BIRAKTIM, ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM'



Emniyetteki ifadesinde Fatih Ü., Erdal Akkuş'u darbettiğini ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf etti. Fatih Ü., ilk ifadesinde, "Ağabeyime ait çay ocağında çalışıyordu. Aramızda uzun zamandır laf dalaşı oluyordu. Ağabeyim yokken bazen ben bakarım. Çay ocağından maaşını almamıştı. Benden maaşını istedi. Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda yeniden tartışma çıktı. Bir anda ikimiz de birbirimize küfretmeye başladık sonra yumruklaştık. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp, parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum. Öldürmek istememiştim" dedi.