Mahkeme kararıyla köy yolunu kapattı

Büyükorhan ilçesine bağlı yaklaşık 120 kişinin yaşadığı Hacıahmetler köyünde yaşayan Fatma Yaşbey ve ailesi, köy yolunun geçtiği arazinin kendi tapulu arazileri olduğunu ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda mahkeme aileyi haklı buldu. Bunun üzerine köye dönen aile, 100 yıldır kullanılan köy yolunu araç ve yaya trafiğine kapattı.

KÖYLÜ İSYAN ETTİ

Köye giriş ve çıkışın yanı sıra tarlalarına da gitmek için bu yolu kullanan köy sakinleri yolun kapatılmasına isyan etti. Köy muhtarı Güner Bayram, bu yolun 100 yıldır kullanıldığına dikkat çekerek, "Evimize tarlamıza gidemez olduk. Vatandaş mahkemeye başvurmuş ve karar bu yönde çıkmış. Buna acil bir çözüm bulunmalı" dedi.

BAŞKAN ALTERNATİF YOL SÖZÜ VERDİ

Köyde yaşanan yol kargaşası sonrası bir açıklama yapan Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da mülk sahiplerinin yerinin tapulu olduğunu ve mahkemenin de yolun bu kısmını tapulu kişilere verilmesi gerektiğini belirtti. Kendilerinin yer sahiplerinden 15 gün süre istediğini ve belediye olarak alternatif bir yol açılması için çalışmalara başlanacağının da altını çizdi. Toprak ve molozlarla kapatılan yol, yer sahibi ile anlaşılarak tekrar açıldı.