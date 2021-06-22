Adana'da yürek dağlayan görüntü! Dalgıç polisler taşıdı

Bu sırada Göl, serinlemek için kanala girdi. Ancak su akıntılı olduğu için Göl girer girmez boğulma tehlikesi geçirip "beni kurtarın lütfen" diye bağırdı. Arkadaşları da yüzme bilmediği için onu kurtaramazken Göl bir anda suda kayboldu.