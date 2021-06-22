Adana'da yürek dağlayan görüntü! Dalgıç polisler taşıdı

Bu sırada Göl, serinlemek için kanala girdi. Ancak su akıntılı olduğu için Göl girer girmez boğulma tehlikesi geçirip "beni kurtarın lütfen" diye bağırdı. Arkadaşları da yüzme bilmediği için onu kurtaramazken Göl bir anda suda kayboldu.
Bu nedenle arkadaşı hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine dalgıç polisler de çağrıldı. Polis kanalda bir süre arama yaptı ancak çocuğu bulamadı. Bunun üzerine savcılık kararıyla kanalın suyu kesildi.
Dalgıç polisler kanalda su azaldıktan sonra yaptığı aramada gece çocuğun cesedini kanala girdiği yerden yaklaşık 200 metre ileride buldu. Dalgıç polisin çocuğu kucağına alarak kanaldan çıkarması görenlerin yüreklerini sızlattı.
Çocuğun cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.