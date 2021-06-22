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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:38

Yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Hafta içi - hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi ve yasak saatleri değişti mi?

Yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Hafta içi - hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi ve yasak saatleri değişti mi?

Kabine toplantısı kararlarında en önemli nokta şüphesiz ki "yasaklar ne zaman kalkacak" sorusunun yanıt bulmasıydı. Toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı ile ilgili de son dakika haberi geldi. Hafta içi akşam sokağa çıkma yasağı saatleri ve "Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?" soruları, 'ın ulusa sesleniş konuşmasında yanıt buldu. genelgesi ile yüzme havuzları, sauna, kahvehane oyunları, konserler, maske yasağı ile ilgili biz düzenleme olup olmadığı da merak ediliyor. Buna göre, yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu pazar yasağı bitti mi, hangi yasaklar kalktı?

Aşılamadaki hızlı artış ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde beklenitler de artmıştı. Kabine toplantısı kararları tarafından açıklandı ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alındı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu da bu açıklama ile yanıt buldu. Yüzme havuzları, kahvehanelerde oyun yasağı, maske zorunluluğu ve konserler ile ilgili durum da merak konusu oldu. Peki, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı kararlarına göre, yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, hafta içi ve hafta sonu pazar yasağı bitti mi, hangi yasaklar kalktı?

22 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler

YASAKLAR KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklamaları;

YASAKLAR BİTTİ Mİ?

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

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