Yasaklar kalktı mı, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? Hafta içi - hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı bitti mi ve yasak saatleri değişti mi?

Aşılamadaki hızlı artış ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde beklenitler de artmıştı. Kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alındı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu da bu açıklama ile yanıt buldu. Yüzme havuzları, kahvehanelerde oyun yasağı, maske zorunluluğu ve konserler ile ilgili durum da merak konusu oldu. Peki, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı kararlarına göre, yasaklar kalktı mı ve ne zaman bitiyor? Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, hafta içi ve hafta sonu pazar yasağı bitti mi, hangi yasaklar kalktı?

22 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKTI MI VE NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalkacağını duyurdu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

İşte, yasaklar ne zaman bitiyor ve pazar günü yasağı bitti mi konusuyla ilgili gelişmeler