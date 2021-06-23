Ülkemizde aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda aşı yaş sınırı 25'e indirildi. Hal böyle olunca; "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs aşı randevusu oluşturmak isteyenler MHRS ya da e-Nabız sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabildikleri gibi telefon ya da SMS ile de aşı randevusu alabiliyor. Buna göre, aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
AŞI RANDEVUSU TELEFON İLE NASIL ALINIR?
Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. T.C Kimlik Numarası ile istenen tarih ve hastane belirtilerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazarak 2023'e göndermek gerekecektir. Burada SMS üzerinden aşı durumu sorgulanarak randevu alınabiliyor. Eğer birey aşı olacak grupta yer alıyorsa, sistem MHRS'ye (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) yönlendirerek aşı randevusunun oluşturulmasını sağlıyor. Randevu bilgisi de SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
MHRS VE E-NABIZ ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Aşı sırası almak isteyenlerin, T.C Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Daha sonra da 'Aşı Randevusu' ekranı üzerinden uygun gün, saat ve hastaneyi tercih ederek randevu alınabiliyor.