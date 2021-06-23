Ülkemizde aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda aşı yaş sınırı 25'e indirildi. Hal böyle olunca; "Aşı randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs aşı randevusu oluşturmak isteyenler MHRS ya da e-Nabız sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabildikleri gibi telefon ya da SMS ile de aşı randevusu alabiliyor. Buna göre, aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı