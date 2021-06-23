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Haberler Yaşam Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
Giriş Tarihi: 23.6.2021 15:31

? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs

Aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile aşı yaş sınırı 25’e indi. Bu yaş grubundaki kişiler ile henüz aşı olmayan vatandaşlar ise “?” sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; e-Nabız, MHRS, telefon ya da SMS ile Covid-19 aşı randevusu oluşturulabiliyor. Buna göre; aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs

Ülkemizde aşı çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda aşı yaş sınırı 25'e indirildi. Hal böyle olunca; "?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs aşı randevusu oluşturmak isteyenler MHRS ya da e-Nabız sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabildikleri gibi telefon ya da SMS ile de aşı randevusu alabiliyor. Buna göre, aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs

AŞI RANDEVUSU TELEFON İLE NASIL ALINIR?

Covid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. T.C Kimlik Numarası ile istenen tarih ve hastane belirtilerek kolayca randevu oluşturulabiliyor.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazarak 2023'e göndermek gerekecektir. Burada SMS üzerinden aşı durumu sorgulanarak randevu alınabiliyor. Eğer birey aşı olacak grupta yer alıyorsa, sistem MHRS'ye (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) yönlendirerek aşı randevusunun oluşturulmasını sağlıyor. Randevu bilgisi de SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

MHRS VE E-NABIZ ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor. Aşı sırası almak isteyenlerin, T.C Kimlik Numarası ve şifreyle sisteme giriş yapması gerekiyor. Daha sonra da 'Aşı Randevusu' ekranı üzerinden uygun gün, saat ve hastaneyi tercih ederek randevu alınabiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusuna gidemeyecek olan kişiler e-Nabız üzerinden aşı randevularını iptal edebilirler. Randevu geçmişi kısmında aktif randevularınızda yer alan aşı randevusunun yanında bulunan "iptal et" butonuna tıklanması gerekiyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız, MHRS, Telefon ve SMS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı
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