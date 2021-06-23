ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 - YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama (ais.osym.gov.tr)

YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazanıyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanmasına karar verilen YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, uzun süredir YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sınav giriş yerlerini gösteren belgelerin erişime açılmasıyla birlikte heyecan dolu bekleyiş sona erdi. İşte ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 ile YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama (ais.osym.gov.tr)
Üniversite sınavının yaklaşmasıyla beraber YKS sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili sorgulamalar başladı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden; adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi bu sistem aracılığı ile sınav giriş belgesi temin etmeleri gerekiyor. 2021 YKS Giriş Belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınlandı…
ÖSYM, 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2021 - YKS Giriş Belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden adayların erişimine açıldı.
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 - YKS) 26 - 27 Haziran tarihlerinde olacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran tarihinde yapılacak.
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile birlikte Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihinde uygulanacak.
TYT, 26 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
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