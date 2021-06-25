Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 102. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova sezon arasına girerken 102. bölümde birbirinden özel ve duygu yüklü sahneler izleyicileri ekran başına kilitledi. Eşkıyalar tekrar konağı basıp her yeri aleve verirken Demir Yaman ise onlara çatışmaya girer. Demir'in bu çatışmada vurulması, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu ve diziden ayrılıyor mu sorularının araştırılmasına neden oldu.
Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakterinin eşkıyalarla çatışmaya girmesinin ardından Murat Ünalmış diziden ayrıldı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman ölüyor mu, Murat Ünalmış diziden çıktı mı?
İşte, detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova'da, Demir Yaman karakterine can veren Murat Ünalmış, sezon finali ile beraber diziden ayrılıyor.
Demir Yaman'ın veda sahnesi, Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini ekranları başına kilitledi.
Demir Yaman karaterini canlandıran Murat Ünalmış, Instagram hesabından yaptığı açıklamada merak edilen Demir Yaman öldü mü konusuna netlik kazandırdı. Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. ok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynadı. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim süreciyle birlikte; Hayat Bağları, Sınırlı Aşk, Kurşun Yarası dizilerinde ve "Üç Kadın", "Deli Duran", "Sen Ne Dilersen" adlı sinema filmlerinde rol almıştır.
Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde geniş kitlelerce tanınmış ve aynı yönetmenin filmi olan New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. Yer gök aşk dizisinde başrol oynamıştır. Aynı dizide başrolü paylaştığı Birce Akalay ile evlenmiştir. Evlilikleri 1,5 yıl sürmüştür. TRT 1'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide başrol oynamıştır.
Ünalmış, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakterini canlandırmıştır.