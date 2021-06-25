İphone Ekran Süresi Ayarlama - Whatsapp, İnstagram, Facebook ve Twitter’a Parola Sınırlama Nasıl Koyulur?

İphone kullanıcıları için geliştirilen ekran süresi uygulama sayesinde dilediğiniz uygulamaya sınır getirebilirsiniz. Dilediğiniz uygulamayı tamamen kısıtlayabilir ya da belirli bir süre sonra kısıtlama gelmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle Whatsapp, Facebook, Twitter ve İnstagram için sıkça uygulanan ekran süresi ayarlama işleminin adımlarına ise bu başlık altında yer verdik. İphone ekran süresi ile Whatsapp, İnstagram, Facebook ve Twitter için ekran süresi nasıl koyulur? İşte, ekran süresi ayarlama işleminin ayrıntıları…

Telefonunuzun tuş kilidini kaldırarak uygulamaların yer aldığı alana gidiniz.

Ayarlar penceresini açınız.

Ayarlar penceresinden ''ekran süresi'' seçiniz.

Ekran süresini kullanabilmek için öncelikle bir parola ayarlayınız.

Daha sonra kısıtlama getireceğiniz uygulamanın üzerine tıklayınız.

Karşınıza gelen pencereden bir süre sınırı belirleyiniz.

EKRAN SÜRESİ NASIL ÇALIŞIR?

Örneğin; Instagram uygulaması için bir süre sınırı belirlediğinizde, süre sınırının 30 dakika olacağını varsayacak olursak, Instagram 30 dakika kullanıldıktan sonra sizden parola istemeye başlayacak. Parolayı doğru yazmadığınız sürece ise 24 saati tamamlamadan uygulamaya erişim sağlayamayacaksınız.

Süre sınırı son ermeden ''daha fazla zaman iste'' seçeneği üzerinden 15 dakika, 30 dakika ya da tüm gün boyunca seçeneklerini işaretleyerek uygulamaya giriş yapma imkânına sahip olduğunuzu da unutmayın.

EKRAN SÜRESİ NASIL KAPATILIR?

Ayarlar sekmesine gidiniz.

Ekran süresini seçiniz.

Karşınıza açılacak olan pencere üzerinden en son koymuş olduğunuz uygulamalara tıklayarak ekran süresi ayarını tamamen kapatabilir ya da değiştirebilirsiniz.

ORTALAMA GEÇİRİLEN SÜREYİ GÖREBİLİRSİNİZ

İphone kullanıcıları ekran süresi uygulaması ile 24 saatte ve son 1 haftada telefonlarında ne kadar süre harcadığını da görebiliyor. Bu süre hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğinizin ayrımı ile karşınıza çıkıyor.

EKRAN SÜRESİ NE İŞE YARAR?

Özellikle anne ve babaların çocuklarının sosyal medya platformlarında çok uzun vakit geçirmelerinin önüne geçmelerini sağlayacak bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Ekran süresi ile koyulan süre sınırı sayesinde bu platformlarda çok uzun vakitler geçirilmesinin önüne geçebilirsiniz.