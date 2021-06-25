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Haberler Yaşam Haberleri YKS sınav giriş yerleri belgesi alma ekranı! ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 (ais.osym.gov.tr)
Giriş Tarihi: 25.6.2021 08:33 Son Güncelleme: 25.6.2021 08:38

YKS sınav giriş yerleri belgesi alma ekranı! ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 (ais.osym.gov.tr)

YKS sınav giriş yerleri belgesi alma ekranı! ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 ais.osym.gov.tr

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na geri sayım başlarken YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler bu hafta sonu girecekleri üniversite sınavına odaklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için sınav giriş yerlerinin açıklanması ile birlikte heyecan ikiye katlandı. Adayların sınava katılım sağlayacakları yer bilgisini gösteren YKS sınav giriş belgeleri yayınlanmasıyla ÖSYM AİS giriş ekranı yoğunluk kazandı. YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama nasıl yapılır? (ais.osym.gov.tr) ÖSYM AİS GİRİŞ 2021!

YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama işlemleri an itibariyle hız kazanıyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanmasına karar verilen YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, uzun süredir YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, YKS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Sınav giriş yerlerini gösteren belgelerin erişime açılmasıyla birlikte heyecan dolu bekleyiş sona erdi. İşte ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 ile YKS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama (ais.osym.gov.tr)

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYINLANDI!

Üniversite sınavının yaklaşmasıyla beraber YKS sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili sorgulamalar başladı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden; adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebildikleri gibi bu sistem aracılığı ile sınav giriş belgesi temin etmeleri gerekiyor. 2021 YKS Giriş Belgeleri ÖSYM'nin resmi sitesinden yayınlandı…

YKS GİRİŞ YERLERİ SORGULA

ÖSYM, 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2021 - YKS Giriş Belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden adayların erişimine açıldı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 - YKS) 26 - 27 Haziran tarihlerinde olacak.

TYT NE ZAMAN?

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran tarihinde yapılacak.

AYT NE ZAMAN?

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile birlikte Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihinde uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT, 26 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran tarihinde yapılacak. Sınav, saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS sınav giriş yerleri belgesi alma ekranı! ÖSYM AİS GİRİŞ 2021 (ais.osym.gov.tr)
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