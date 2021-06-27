İstanbul Sarıyer'deki bina aniden çökmüştü: Facia geliyorum demiş...

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak üzerinde yer alan ve 1999 yılında kaçak olarak yapıldığı öğrenilen 9 katlı 39 daireli Çavuş Apartmanı, 2019 yılının Ağustos ayında kolonlarının çatlaması sonucunda mühürlenerek boşaltılmıştı.

Yaklaşık iki yıl boyunca kaderine terk edilen Çavuş Apartmanı dün gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüş enkaz üzerinde çalışma başlatan itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerinin ilk incelemelerine göre can kaybı ve yaralı olmadığı belirtilmişti.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Çavuş Apartmanı hakkında inceleme başlatırken, yıkılan binanın ise mütehahhit ve bazı daire sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle davalık olduğu ve bu sebeple iki yıl boyunca herhangi bir operasyonel işlem yapılamadığı öğrenildi.

MÜHÜRLENDİ AMA YIKILAMADI

Çökmenin ardından olay yerine gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ilk incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamalada binanın kaçak olarak inşa edildiğini belirtti. Genç "Binada herhangi bir mühendislik desteği alınmamış. 10 kat aşama aşama kaçak olarak yapılmış, bir müddet sonra da durmuş. 2019 Ağustos ayında binada çökme tehlikesi bulunduğunu tespit ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü dahil gerekli önlemler alındı. Bina boşaltıldı, mahkemeler oldu. Hala itirazlar, davalar var. Bu davalar bitmeden binayı yıkmamız mümkün değildi" dedi.

KORKUNÇ MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gece saatlerinde çöken Çavuş Apartmanı'nın son hali, sabah ışıklarıyla beraber ortaya çıktı. Bulunduğu yere çöken binanın yanı sıra sokak üzerinde bulunan arabalarda ve evlerde yaşanan hasar drone ile görüntülendi.



Fahri Uluçay

"FORKLİFT KOLONLARI PARÇALADI"

Çavuş Apartmanı'nın çöküşüne dair konuşan mahalle sakini Fahri Uluçay "Bu binanın giriş katında kırtasiye malzemeleri satan bir iş yeri vardı. Malların taşınması için forklift kullanıyordu. Forklift içeride çalışırken birçok defa kolonlara hasar verdi. Kolonlar en son dayanamayıp patlayınca da bina boşaltılmıştı." dedi.

"YIKILACAĞI BİLİNİYORDU"

Yıkılan binadan üç gün önce büyük çatlama sesleri geldiğini belirten Uluçay "Çavuş Apartmanı'nın hemen karşısındaki binada oturuyorum. Perşembe günü binadan büyük bir çatlama sesi duyduk. Apartman sakinleri ile kendi aramızda da konuştuk. Herkes çok korkmuştu, grupta konuştuğumuz mesajlarda da anlaşılıyor. Bu binanın yıkılacağı çok belliydi" dedi.



İbrahim Kaplan

"ALTINDA ÖLECEĞİZ' DEDİM"

Çavuş Apartmanı'ndan son günlerde çatırdama seslerinin geldiğini belirten mahalle sakini İbrahim Kaplan "Binanın hemen karşısında annemle beraber yaşıyoruz. Bu bina 10 gündür adeta can çekişiyordu. Kaç kere şikayet ettik, öleceğiz altında kalacağız diye. Belediye başkanına söyledim, çatlayan duvarların fotoğraflarını gösterdim ama herhangi bir tedbir alınmadı. Bu bina 'ben yıkılacağım' diyordu ama kimse duymadı. Yıkılan binanın demir kapısı da bizim bahçeye düştü. Evimizin üzerine de düşebilirdi, ölümden döndük. Faciadan kıl payı kurtulduk, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

"MARMARA DEPREMİ SİMÜLASYONU GİBİYDİ"

Çöküş anına tanıklık eden Selçuk Çevikkol "Gece balkonda oturuyorduk. Binadan yine ses geldi, zaten sürekli geliyordu. 5 dakika sonrada bina bir anda çökmeye başladı. Alt katlardan üst katlara kademe kademe bina çöktü. Her tarafı yoz duman kapladı. Büyük Marmara Depremi'nin simülasyonu gibiydi. Etraf mahşer alanına döndü, deprem oluyor sandık" dedi.



Selçuk Çevikkol

BİZ DE MAĞDURUZ

Çökme riskine karşı iki sene Çavuş Apartmanı'ndan tahliye edilen bina sakinleri, yıkılan apartmanın önünde basın açıklaması yaptı. Yönetici Muhammet Türker; "2019 yılı Ağustos ayında binamızın üç adet kolonu çatladı, daha sonra bina mühürlendi biz de tahliye edildik. Bina iki yıldır mühürlüydü. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı güçlendirme ile ilgili bir yasa çıkardı, biz de gerekli evrakları hazırlayıp belediyeye başvurmuştuk. Gerekli çalışmalar başlatıldı ama sonuca bağlanmadan binamız çöktü. Şu anda devletimizden bizim de maddi desteğimizle binamızın aynı yerinde yeniden yapılmasını talep ediyoruz. İki yıldır kirada oturuyoruz, biz de çok mağdur olduk. Devletimize sığındık, desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.