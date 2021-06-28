SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz

Son Dakika Haberi... Türkiye'de aşılama çalışmaları son hız devam ederken, aşılamada yaş sınırının 18'e indirilmesi bu hızı daha da artırdı. Günde ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, bu alanda dünyada en başarılı ülkeler arasına girildi.

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