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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz
Giriş Tarihi: 28.6.2021 23:31 Son Güncelleme: 28.6.2021 23:41

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara aşı uyarısında bulundu. Koca, "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Türkiye'de aşılama çalışmaları son hız devam ederken, aşılamada yaş sınırının 18'e indirilmesi bu hızı daha da artırdı. Günde ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, bu alanda dünyada en başarılı ülkeler arasına girildi.

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video

"BAŞKALARININ YAPTIRDIĞI AŞI SİZİN SAĞLIĞINIZI KORUMAZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün aşırı yaptığı açıklamalar ile vatandaşlara aşı uyarısında bulunmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz
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