Video Yaşam SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video

SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video
28.06.2021 | 23:36

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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara aşı uyarısında bulundu. Koca, "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

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