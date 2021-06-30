Son dakika haberleri... Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması Türkiye'yi resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medyada skandal karara peş peşe tepkiler gelirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. İlgili açıklamada, karara itiraz edildiği, davanın takipçisi olunacağı vurgulandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de duruma ilişkin bir açıklama yayınlarken sürecin takipçisi olunacağını. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı son dakika açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.
ÇOCUKLAR ÇİZEREK ANLATTI
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.
İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
"DOLDURUŞA GELDİLER" DEDİ BERAAT ETTİ
Soruturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tekrar ifade veren anne Merve A. "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.
Rahmi A.'da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
SERBEST KALDILAR
İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.
ÇOCUKLARIN HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYORUZ
Davadan beraat kararının çıkması büyük tepki toplarken UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası beraat kararına tepki gösterdi. Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: KARARA İTİRAZ ETTİK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken kararın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği vurgulandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:
06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.
Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.
05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.
05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.
21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.
Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.
Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: EVLATLARIMIZ GÜVEN ALTINDADIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan açıklama yaptı ve şunları söyledi:
AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.
Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz.
Adalet kurumu herşeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
ELMALI DAVASINDA BAŞSAVCILIK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, "Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır." ifadelerine yer verdi.