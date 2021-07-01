Batın Bezik Mavi bereli oldu babasına koştu

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca mevkisinde 28 Haziran 2004 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kurulan mayınlı pusunun ardından açılan çapraz ateş sonucu şehit olan Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik (34) geride gözü yaşlı eşi Nilgün Bezik, 14 aylık oğlu Berker Bezik ve 7 yaşındaki kızını bıraktı.
Vatan uğruna eşini kaybeden Nilgün Bezik ve babalarını kaybeden iki çocuk o günlerde çok ağır travmalar atlattı. Ancak, Batın Bezik babasının şehit olduğu gün ona verdiği sözü yerine getirmeye karar verdi.
Babası gibi asker olmak, onun üniforması ile beresini takmak için sınava girdi. Sınavda başarı sağlayan Batın, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na girmeyi hak kazandı.
Güçlü ve kararlı duruşuyla ağır ve bir o kadar güç geçen eğitimini başarı ile tamamlayan Batın Bezik, jandarma komando okulundan mezun oldu. 24 yaşındaki Batın Bezik, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 9 ay süren eğitimini tamamlayıp komando olarak babasının şehit kabrini ziyaret etti.
Babasından kendisine o gün hatıra kalan mavi komando bereyi mezar taşına bırakan Batın Bezik, babasına bu kez asker olarak selam durdu.
BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ
Genç kadın asker Batın Bezik, sosyal medya hesabından ise, şu paylaşımda bulundu: "Babam şehit olduğunda onun töreninde mavi beresini takmıştım. 17 yıl sonra bugün ise Foça Komando Okulu'nda aldığım 9 aylık bir eğitim sonucu bröve ve mavi bere takmaya hak kazandım. Biz boşuna demiyoruz. Bir ölür bin diriliriz."
Şehit ve gazi yakınlarına psikolojik destek verdi
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ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK VERDİ
Çok büyük zorluklar çeken çocuklardan Batın Bezik, komando okulundan önce aldığı psikoloji eğitimiyle kendisi gibi babası şehit olan çocuklara ve diğer yakınlarına destek oldu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde şehit yakınları ve gazilere ücretsiz terapi vermeye başladı.