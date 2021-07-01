Batın Bezik Mavi bereli oldu babasına koştu





ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK VERDİ

Çok büyük zorluklar çeken çocuklardan Batın Bezik, komando okulundan önce aldığı psikoloji eğitimiyle kendisi gibi babası şehit olan çocuklara ve diğer yakınlarına destek oldu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde şehit yakınları ve gazilere ücretsiz terapi vermeye başladı.



Şehit ve gazi yakınlarına psikolojik destek verdi

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