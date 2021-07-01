Melek İpek dehşet anlarını böyle anlattı: Keşif görüntülerinde dikkat çeken diyalog...

Görüntülerde İpek ile kendisine sorular yönelten jandarma arasında şu diyalog geçiyor:

Melek İpek: "Ellerim kelepçeliydi."

Jandarma: "Kelepçe getir, anahtarı olan bir kelepçe."

Jandarma: "Tüfek neredeydi?"

Melek İpek: "Tüfek orada dayalıydı."

Jandarma: "Tüfek oradaydı, oradan aldın geldin. Tatbikat yaptırmayacağız, sadece kullanabiliyor mu, nasıl oldu, onu göstereceğiz. Tüfeği nasıl doldurduğunu göstersin bize. Fişek neredeydi?"