Tarihin ilk tıp okulunda 2 bin yıl sonra diploma töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5'inci dönem mezunları M.Ö. 700 yılında dünyanın ilk tıp okulunun kurulduğu tarihi mekan Knidos Antik kentinde diplomalarını aldıktan sonra Hipokrat yeminini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan eşliğinde tarihi taş merdivenler üzerinde yaptılar. Hipokrat'ın doğduğu Yunanistan'ın Kos (İstanköy) adasının hemen karşısında yer alan Knidos antik kentinde 2 bin yıl sonra ilk defa düzenlenen sembolik törene aileler büyük ilgi gösterdi.

HEYECANLI VE GURURLUYDUK

23 yaşındaki Gizem Çınar, "Hipokrat'ın doğduğu yerin karşısında, tıpın doğduğu yerde mezun olmak çok güzeldi. Çok gurur duyduk. Kim bilir kaç öğrenci buradan mezun oldu. Çok onur vericiydi. Heyecanlandık. En mutlu günümüzde böyle anlamlı yerde olmak çok güzeldi. Hekimliğe ilk adımı orda atmak güzeldi. Rektörümüze ve dekanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ederim. İnşallah mezuniyet törenleri bundan sonra da burada yapılır" dedi.



Gizem Çınar

ORGANİZASYON ÇOK GÜZELDİ

24 yaşında Merve Topal, "Biz en başından beri pandemi nedeniyle mezuniyet töreninin Datça'daki antik Knidos kentinde yapılacağını düşünmüyorduk. Törenin burada yapılması hepimiz için sürpriz oldu. Tören sade olur ve okulun önünde ailelerin katılımıyla yapılır diye düşünüyorduk. Dekanımız sağlosun Türkiye'de bir ilke imza attı. Sıcaklık dışında bir sorun olmadı. Organizasyon çok güzeldi. Tören bittikten sonra 'iyi ki burada yapıldı' dedik. Tarihi bir mekanda yapılması bizim için güzel bir anı oldu. Ailelerimiz de geldi ve memnun kaldılar. Harikaydı" diye konuştu.



Merve Topal

DEVLETİMİZ SAYESİNDE DOKTOR OLDUK

25 yaşındaki Muhammed Taşer, "Tarihi bir mekanda yapılan tören tabi ki hepimizi heyecanlandırdı. Kos Adası'nda ve Knidos'ta tıp okulları kurulmuş. Böyle anlamlı bir yerde mezun olmak bizi gururlandırdı. 6 yıl boyunca Muğla'da bulunduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağolsun. Devletimizin imkanlarıyla yeni bir Tıp Fakültesi kuruldu. Bu imkanlarla doktor olduk. Devletimize teşekkür ederiz. Devletimizin sayesinde doktor olduk. Sayın rektörümüze, dekanımıza, tıp fakültesi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca rahmetli Sıtkı Koçman'a minnettarız. Muğla Tıp Fakültesi'ni tercih etmek isteyenlere gönül rahatlığıyla öneririm" dedi.



Muhammed Taşer

EN ESKİ TIP MERKEZLERİNDEN BİRİ

MSKÜ Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos'un antik dönemin en önemli tıp merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Doksanaltı, "Knidos, antik dönemin en ünlü ve en erken, en eski tıp merkezlerinden birisi olmasıdır. Dolayısı ile bugün burada çiçeği burnunda doktorlarımız ile birlikte olduğumuz için çok duygulandığımız, çok etkilendiğimiz günlerden birisi. Bundan 2 bin 500 yıl öncesinde Knidos, tıbbını kurmuş ve geliştirmiş olan, Anadolu topraklarında doğmuş büyümüş, Knidos'ta doğmuş büyümüş tıp hekimlerimiz, antik dönemin doktorlarının bir selamını iletiyor gibi hissediyorum kendimi" dedi.

İLK TIP OKULU M.Ö. 700'DE KURULDU

Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında Knidos'ta çalışmaya ve faaliyetine başladığını belirten MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan ise, "Knidos denilince özellikle magazin sayfalarında Knidos'lu Afrodit akla geliyor. Tarihteki ilk tıp okulunun M.Ö. 700 yılında burada çalışmaya ve faaliyetini başladığını söylemek istiyorum. M.Ö. 700 yılında Knidos'ta ilk tıp okulu eğitime başlamıştır. Bir başka önemli nokta ise hemen karşımızda Kos (İstanköy) adası var. Kos adası Hipokrat'ın doğduğu yer. Bulunduğumuz topraklar tıp eğitimi tarihi açısından bir başlangıç aşaması ve önemli bir yerdir" dedi.

SAĞLIK ORDUSUNA YENİ NEFERLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bir AR-GE Üniversitesi olması yönündeki çalışmalarda büyük aşama kaydettiklerini ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri içinde ilk sıralarda yer aldıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite olarak pandemi sürecinin devam ettiği bir dönemde sağlık ordusuna yeni neferler katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Çiçek, "Bugün mezuniyet törenimizi gerçekleştirdiğimiz Knidos, modern tıbbın ilk kurulduğu yer olup, aynı zamanda Hipokrat'ın eğitim aldığı en eski tıp okuludur. Antik dönemde Knidos'un doktorları Akdeniz havzasındaki birçok yerde sağlık hizmeti sundular. Bu itibar ile bulunduğumuz noktanın sembolik anlamı çok büyük ve önemlidir. Bugün mezun olan öğrencilerimiz de ülkemize ve tüm insanlığa sağlık hizmeti sunacaklardır. İnsanlık ve tıp tarihinin en önemli sınavlarından biri Covid-19 sürecinde verilmiştir. Hekimlerimizin bu sınavda üstün başarı ve fedakarlık göstermeleri tarihe büyük ve kalın harflerle çakılmıştır. Bugün öğrencilerimize diploma verirken, onları değil, ülkemizi ve insan sağılığını ödüllendiriyoruz aslında. Ülkemizin sağlık ordusuna yeni tıbbiyeliler kazandırmış olmak şüphesiz vatanımız için gerçekleştirdiğimiz en önemli hizmetlerden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ortaya konan 2023 vizyonu ile güçlenen sağlık sistemimizin en önemli ayağının hekimlerimiz olduğunu bir kez daha idrak ettik" dedi.

KNİDOS'TA DÖNEMİN ÖNEMLİ DOKTORLARI YETİŞTİ

Knidos, antik dönemde M.Ö. 6'ncı yüzyılda başlayan ve daha sonraki yüzyıllarda oldukça ünlü olan tıp merkezlerinden birisi ve ekolüdür. Knidos'ta doğan ve yetişen doktorların, Pers, İran, Makedonya ve Karya satrabı Hekatomnos'un saraylarında özel tıpçı-sağlıkçı olarak görev almalarının, Knidos sağlık okulu ve doktorlarının ne denli ünlü ve vazgeçilmez olduğunu gösteren önemli kayıtlar bulunmaktadır.