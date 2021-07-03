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Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:47

Üsküdar Belediye binasına kütüphane yapılıyor

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar Belediye binasına kütüphane yapılıyor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye binasına kütüphane yapılmaya başlandığını duyurdu. 100 bine yakın kitabın olacağı, ders çalışma ve okuma alanlarının bulunacağı kütüphane için ise çalışmalar devam ediyor

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye binasında 1000 m2'den büyük bir kütüphane yapılacağını açıkladı. Türkmen, belediyenin -1 katında 1000 m2'den büyük bir alanda yapılacak kütüphane için ise çalışmaların başladığını belirtti.

"GENÇLER, ÇOK SEVİNECEĞİNİZ BİR MÜJDEM VAR SİZE!"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, resmi Twitter hesabından kütüphane hakkında şu açıklamayı yaptı: "Gençler, çok sevineceğiniz bir müjdem var size! Belediyenin -1 katına 1000 m2'den büyük bir alanı kütüphane yapıyoruz. 100 bine yakın kitap, ders çalışma ve okuma alanları... Gördüğünüz açık avlu da ücretsiz çay kahve mekanınız olacak. Eylül'e bitecek, 7-24 sizin olacak!"

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Üsküdar Belediye binasına kütüphane yapılıyor
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