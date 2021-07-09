Bir babanın en acı anı: Yanlışlıkla ezdiği kızını elleriyle toprağa verdi!





'KEŞKE YOL 100 YIL DAHA KALSAYDI'



Seymenli Mahallesi Muhtarı Nedim Bektaş, 3 kilometrelik yol sorunu olan bir mevkide oturan ailenin evine yıllar sonra yol geldiğini belirterek, "Olay günü kardeşimiz yolu yapan belediye başkanını ziyaret edecekmiş. Çocuk aniden arabanın kör noktasına geliyor. Sonrasında sağlık ocağına, ardından da hastaneye götürdük ancak kurtaramadık. Keşke yol 100 yıl daha kalsaydı da böyle bir şey olmasaydı. Perişan haldeyiz, üzgünüz" dedi.