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Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:39 Son Güncelleme: 9.7.2021 15:27

SON DAKİKA: Elif Çakal’ın ölümünde flaş gelişme: Yanında olan arkadaşlarına tutuklama talebi!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Elif Çakal’ın ölümünde flaş gelişme: Yanında olan arkadaşlarına tutuklama talebi!

Son dakika:İstanbul Sultangazi’de Elif Çakal’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarılan iki şüpheli savcılığa giderek teslim oldu. Konuyla ilgili daha önce gözaltına alınanlardan Senem T. tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika:İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda geçtiğimiz günlerde cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Senem T. (17) ve T.Y. (15) geçtiğmiz hafta tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) 'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.


Elif Çakal'ın olay öncesinde iki kız arkadaşı tarafından dövüldüğü ortaya çıkmıştı

İki şüpheli bugün Savcılığa giderek teslim oldu. Teslim olan şüpheliler ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.


Olayın ardından Çakal'ın iki kız arkadaşı olay yerinde dakikalarca ağlamıştı

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SON DAKİKA: Elif Çakal’ın ölümünde flaş gelişme: Yanında olan arkadaşlarına tutuklama talebi!
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