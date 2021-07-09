Küçük Eymen'i vahşice katletmişlerdi: Cani anne ve sevgilisine indirim uygulanmadı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, 5 yaşındaki oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER
İlk önce çelişkili ifadeler veren Mine Durak, daha sonra oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis ekipleri, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDILAR
Polis ekipleri, Mine Durak ve sevgilisi Serkan Elçetin ile sevgilisinin erkek kardeşini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. Kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı.
PİŞMANIM
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Taraf avukatları, davaya müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
Tutuklu sanık Serkan Elçetin, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mine Durak da sanık Serkan Elçetin'in kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Durak, "Serkan ile tanıştığım ve bu suçlamalardan dolayı karşınızda olduğum için pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Serkan Elçetin hakkında da "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası verilmesi karara bağlandı. Heyet, sanıklara verilen cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da adli tıp kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.