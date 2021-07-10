Üç günde 4 bin 513 Suriyeli Hatay’dan çıkış yaptı

Kurban Bayramı'nı ülkesinde yakınları ile geçirmek isteyen Suriyelilerin çıkışları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan devam ediyor. Üç günde 4 bin 513 Suriyeli Hatay'dan çıkış yaptığı bildirildi.

Suriyelilerin Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 6 Temmuz günü başlayan çıkışları sürüyor. Suriyeliler, Hatay Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerinde yakınları ile bayramlaşmak üzere Cilvegözü'ne geliyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, geldikleri Cilvegözü'nde Jandarma, Gümrük Muhafaza ve polis tarafından yapılan gerekli belge kontrolünden sonra gümrük sahasına girerek işlemlerinin ardından başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket ediyor. Başladığı günden itibaren üç günde 4 bin 513 Suriyelinin çıkışı yapılarak Suriye'ye geçiş yaptığı öğrenildi.