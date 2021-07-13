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Giriş Tarihi: 13.7.2021 20:33 Son Güncelleme: 13.7.2021 21:06

Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu

İstanbul Bağcılar’da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir tekstil işletmecisi borç meselesinden tartıştığı Osman Sarıtemur ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri silahla ateş ederek öldürdü, halıya sardığı cesetleri ise iş yerine gizledi. Daha sonra öldürdüğü kardeşlerin yakını Hakan C.’yi de başından çekiçle ağır yaralayan şüpheli kayıplara karıştı. Yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatan polisi çalışması sürüyor.

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi 1469 Sokak'ta yer alan bir imalathanede sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Sarıtemur, kendisine borcu bulunan tekstil imalatçısı şüphelinin iş yerine geldi. İkili kısa süre içerisinde sözlü olarak tartışmaya başladı.

Osman Sarıtemur

VURDUKTAN SONRA KARDEŞİNİ ARADI

Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, belinden çıkardığı silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı.

KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI

Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da tıpkı ağabeyi Osman Sarıtemur'a yaptığı gibi silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.

KARDEŞLERİN YAKININA ÇEKİÇLE SALDIRDI

Kısa süre içerisinde öldürülen kardeşlerin yakını Hakan C. de bahse konu iş yerine geldi. Şüpheli, Hakan C.'ye ise çekiçle saldırdı. Hakan C. başından aldığı çekiç darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı durumdaki Hakan C.'yi hastaneye kaldırdı.

Mehmet Sarıtemur

CESETLER HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Yaşanan olayın ardından bahse konu imalathanede çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme ekipleri, Sarıtemur kardeşlerin cansız bedenlerini halıya sarılmış halde buldu. Yaşanan şok cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her yerde cinayet zanlısını arıyor.

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Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu
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