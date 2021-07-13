Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu

KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI

Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da tıpkı ağabeyi Osman Sarıtemur'a yaptığı gibi silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.