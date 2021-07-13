Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu

Osman Sarıtemur
VURDUKTAN SONRA KARDEŞİNİ ARADI
Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle iş yeri sahibi, belinden çıkardığı silahla Osman Sarıtemur'u vurarak öldürdü. Daha sonra telefonla Osman Sarıtemur'un kardeşi Mehmet Sarıtemur'u arayan şüpheli, onu da imalathaneye çağırdı.
KARDEŞİNİ DE VURUP CESTELERİ HALIYA SARDI
Şüpheli, Mehmet Sarıtemur'u da tıpkı ağabeyi Osman Sarıtemur'a yaptığı gibi silahla vurarak öldürdü. Daha sonra kanlar içerisindeki cesetleri de gizlemek amacıyla halıya sarıp iş yerinin girişinin uzak bir yerine bıraktı.
KARDEŞLERİN YAKININA ÇEKİÇLE SALDIRDI
Kısa süre içerisinde öldürülen kardeşlerin yakını Hakan C. de bahse konu iş yerine geldi. Şüpheli, Hakan C.'ye ise çekiçle saldırdı. Hakan C. başından aldığı çekiç darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı durumdaki Hakan C.'yi hastaneye kaldırdı.
Mehmet Sarıtemur
CESETLER HALIYA SARILMIŞ HALDE BULUNDU
Yaşanan olayın ardından bahse konu imalathanede çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme ekipleri, Sarıtemur kardeşlerin cansız bedenlerini halıya sarılmış halde buldu. Yaşanan şok cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, her yerde cinayet zanlısını arıyor.