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Giriş Tarihi: 14.7.2021 23:13 Son Güncelleme: 14.7.2021 23:13

Batman bayram namazı saati: 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Batman bayram namazı saati: 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Batman ilimizde yaşayan ve sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için niyet edenler Batman bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Adak adayan ve kestiği kurbanı ihtiyaç sahiplerine dağıtarak sevap işlemek isteyen Batmanlılar, bayramın ilk gününde kılınacak olan namaza niyet ederek 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihinde ilk günü idrak edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı için niyet eden Batmanlılar, camilere gitmeden önce Batman bayram namazı saati ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Batman bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Batman ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 05:42'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Batman bayram namazı saati: 2021 Batman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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