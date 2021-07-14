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Haberler Yaşam Haberleri Şırnak bayram namazı saati: 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 23:31 Son Güncelleme: 14.7.2021 23:31

Şırnak bayram namazı saati: 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Şırnak bayram namazı saati: 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 yılında Kurban Bayramı ilk günü 20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu güzel ve anlamlı günde Şırnak ilimizde yaşamını sürdürenler “Şırnak bayram namazı saati” ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilen ve islam alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Şırnak ilimizde camileri doldurarak bayram namazı kılacak olanlar Şırnak bayram namazı saati ile ilgili olarak 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Şırnak bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Şırnak ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 05:37'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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