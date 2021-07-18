Kardeşi ve arkadaşlarıyla denize açılmıştı! Genç İsa geri dönemedi

"YÜZMEYİ ÇOK SEVERDİ"

Oğlunun kayıp haberi üzerine apar topar şekilde Samsun'dan İstanbul'a geldiğini ifade eden baba Fedai Baydal "Oğlum yüzmeyi de motora binmeyi de çok severdi. Ben motosiklet başına iş açacak diye düşünürken, bu haberle yıkıldım. Kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte tekneye binip denize açılmışlar. Yüzmek için denize girmişler ama İsa daha sonra kaybolmuş. Geceden beri denizin dibinde bir umut bekliyoruz. Gören duyan olursa insaniyet namına polise haber versin" diye konuştu.