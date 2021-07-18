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Giriş Tarihi: 18.7.2021 21:42 Son Güncelleme: 18.7.2021 21:43

Kardeşi ve arkadaşlarıyla denize açılmıştı! Genç İsa geri dönemedi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kardeşi ve arkadaşlarıyla denize açılmıştı! Genç İsa geri dönemedi

İstanbul Fatih’te gece saatlerinde tekne ile denize açılan 4 arkadaştan İsa Baydal, yüzmek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kayboldu. 4 kişi olarak açıldıkları denizden 3 kişi olarak dönen arkadaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Sahil Güvenlik ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri, 25 yaşındaki kayıp İsa Baydal’ı arıyor. Oğlunun kaybolmasına ilişkin konuşan acılı baba Fedai Baydal “Aile teknemizdi. Kardeşi Onur ve iki arkadaşı ile denize açılmışlar. Yüzmek için denize indiğinde kaybolmuş” dedi.

Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Samatya Sahili'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki İsa Baydal, kardeşi Onur Baydal ve iki arkadaşı ile birlikte kendilerine ait tekneyle denize açıldı. 4 arkadaş, yüzmek için girdikleri denizden 3 kişi olarak döndü. Ağabeyinin kaybolduğunu fark anlayan Onur Baydal durumu hemen polis ve itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, genç İsmail'i bulmak için çalışma başlattı. Gece saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları, baba Fedai Baydal'ın tedirgin bakışları arasında devam ediyor.

"YÜZMEYİ ÇOK SEVERDİ"
Oğlunun kayıp haberi üzerine apar topar şekilde Samsun'dan İstanbul'a geldiğini ifade eden baba Fedai Baydal "Oğlum yüzmeyi de motora binmeyi de çok severdi. Ben motosiklet başına iş açacak diye düşünürken, bu haberle yıkıldım. Kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte tekneye binip denize açılmışlar. Yüzmek için denize girmişler ama İsa daha sonra kaybolmuş. Geceden beri denizin dibinde bir umut bekliyoruz. Gören duyan olursa insaniyet namına polise haber versin" diye konuştu.

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Kardeşi ve arkadaşlarıyla denize açılmıştı! Genç İsa geri dönemedi
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