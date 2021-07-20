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Giriş Tarihi: 20.7.2021 17:25 Son Güncelleme: 20.7.2021 17:25

Balıkesir'de korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü

DHA
Balıkesir'de korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kader K., boşanma aşamasındaki eşi Cüneyt K. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Cüneyt K. çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Balıkesir'deki korkunç olay, gece saatlerinde, Bandırma'nın Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Kader K., 1 yıl önce evlendiği Cüneyt K.'den 5 ay önce boşanmak istedi. Kader K., bu süreçte ayrı evde yaşamaya başladı.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

İddiaya göre Cüneyt K., barışmak istediği Kader K. ile konuşmak için evine gitti. Cüneyt K. ile barışma teklifini kabul etmeyen Kader K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt K., yanında getirdiği bıçakla Kader K.'nin boğazını kesti. Kader K., kanlar içinde yere yığılırken, Cüneyt K. ise polisi arayıp, kendisini ihbar etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kader K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise Cüneyt K.'yi gözaltına aldı. Kader K.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cüneyt K. de 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balıkesir'de korkunç cinayet! Boşanma aşamasındaki eşini boğazını keserek öldürdü
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