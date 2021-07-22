Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu

Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de sele neden oldu. İki ilimizde de dereler taşarken, yollar da kapandı. Artvin'de yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu.