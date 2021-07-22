Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu
Giriş Tarihi: 22.7.2021 23:12 Son Güncelleme: 22.7.2021 23:42

Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu

Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış özellikle Rize ve Artvin'i olumsuz şekilde etkiledi. İki ilimizde de sel felaketi etkili olurken; Murgul, Çamlıhemşin, Ardeşen, Fındıklı ile birlikte Arhavi'de dereler taştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yaşanan felaketle ilgili olarak açıklamada bulundu ve  Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Kaybolan şahsı arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü de belirtildi.

Karadeniz'de etkili olan yağışlar Rize ve Artvin'de sele neden oldu. İki ilimizde de dereler taşarken, yollar da kapandı. Artvin'de yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu.

BAKAN SOYLU EV VE İŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Soylu ve Yazıcı, derenin taşması sonucu sel meydana gelen Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri ile Rize'nin Fındıklı ve Ardeşen ilçelerinde inceleme yaptı. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, su birikintilerinin temizlenmesi ve diğer konularda yetkililerden bilgi alan Soylu, ziyaret ettiği bazı ev ve iş yerlerindeki vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu | Video

Bakan Soylu, Ardeşen Belediyesi ve Fındıklı Kaymakamlığını da ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Arhavi'de Bakan Soylu ile incelemelerde bulundu.

MURGUL'DA 1 KİŞİ SELDE KAYBOLDU

Gün boyu bölgedeki çalışmalarına devam eden Bakan Soylu açıklama yaptı. Soylu, "Bir vatandaşımızın Murgul'da öğleden sonra kayıp olduğu bilgisi var; İnşallah sağ salim ulaşırız" dedi.

Son dakika: Rize ve Artvin'i sel vurdu! Bakan Soylu bölgede son durumu açıkladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA