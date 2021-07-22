Bakan Soylu duyurdu! Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kayboldu | Video

Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış özellikle Rize ve Artvin'i olumsuz şekilde etkiledi. İki ilimizde de sel felaketi etkili olurken; Murgul, Çamlıhemşin, Ardeşen, Fındıklı ile birlikte Arhavi'de dereler taştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel yaşanan Artvin ve Rize'nin ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu yaşanan felaketle ilgili olarak açıklamada bulundu ve Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Kaybolan şahsı arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü de belirtildi.