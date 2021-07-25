Bir günde 70 bin araç çıktı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda tatilci yollara düştü. Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğinin bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi. Tatilcilerin dönüşü devam ederken, plajlarda ise hâlâ yoğunluk olduğu görüldü. Yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100'lere ulaşılan ilçede Kumbahçe, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahillerindeki plajlarda tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları denizde su sporları yaparken, otellerde ise canlı müzik ve partiler eşliğinde tatilciler eğlenmeye devam etti.