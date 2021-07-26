İki yılda mucize yarattılar: İşte Laodikya Antik Tiyatrosu!

Belediye'nin katkılarıyla büyük bir projeye imza attıklarının altını çizen Şimşek, "Belediye Başkanımızın büyük destek ve katkılarıyla Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde burada çok hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz. Bu Dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük proje. 2 bin 200 yıl önce yapılan antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar insanlarla, sanatla, kültürle buluşturulacak" dedi.