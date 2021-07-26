İki yılda mucize yarattılar: İşte Laodikya Antik Tiyatrosu!

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve içinde İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan ve milattan önce 5 bin 500'den milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
10 akademisyon, 1 uzman mimar, 12 arkeolog, 4 restaratör, 20 usta'nun görev yaptığı kazı çalışmalarında 15 bin kişilik tiyatroyu orijinalliğini koruyarak ayağa kaldırıldı. 1600 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkartılan antik tiyatro kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.
TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇALIŞMA
100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdıklarına ve 2 yıl içerisinde antik tiyatroyu aslına uygun hale getirdiklerini belirten Kazı heyeti başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bu kadar kısa bir sürede projeyi hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını söyledi.
Belediye'nin katkılarıyla büyük bir projeye imza attıklarının altını çizen Şimşek, "Belediye Başkanımızın büyük destek ve katkılarıyla Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde burada çok hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz. Bu Dünya tarihinde bu kadar kısa sürede restorasyonu tamamlanan en büyük proje. 2 bin 200 yıl önce yapılan antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar insanlarla, sanatla, kültürle buluşturulacak" dedi.